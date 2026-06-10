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   24 ذو الحجة 1447   
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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | متفرقات في التقرير التالي

    جولة متفرقات سريعة في سياق التقرير التالي.

    تقرير: حسين السمور

    المصدر: موقع المنار

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