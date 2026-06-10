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تقارير مصورة
تقرير مصور | متفرقات في التقرير التالي
لبنان
10-06-2026 18:57 مساءً
جولة متفرقات سريعة في سياق التقرير التالي.
تقرير: حسين السمور
المصدر:
موقع المنار
الرئيس جوزيف عون
لبنان
لجنة المرأة والطفل النيابية
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