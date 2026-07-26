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    لبنان

    الرئيس بري: ما يجري في الجنوب لا يبشّر بنتائج حاسمة في اتفاق الإطار

      أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية وحاسمة في ما يتعلق بالتطورات المرتبطة بما يُسمّى اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني.

      وفي حديث صحفي، أشار بري إلى أن ما يحصل في بلدة زوطر الغربية يشكل دليلاً على استمرار التعقيدات، لافتاً إلى أن الأهالي انتظروا أياماً حتى تمكنوا من الدخول مؤقتاً إلى قراهم، فيما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية.

      وتساءل رئيس مجلس النواب عن المدة التي سيحتاجها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الجنوبيين إلى أرضهم، في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات.

      المصدر: موقع المنار

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