الإستخبارات الإيرانية: الأردن ساعد “إسرائيل” في شن هجمات على إيران

كشف مصدر في الاستخبارات العسكرية لوكالة أنباء «فارس»، إن الجزء الأكبر من الهجمات الصاروخية التي نفّذتها مقاتلات إسرائيلية ضد أهداف في إيران، تم من الأجواء الأردنية.

وأفاد المصدر بأن المقاتلات الإسرائيلية، وبسبب الاستبدال الفوري للمعدّات الرادارية والدفاعية في غرب إيران، استخدمت ذخائر جو-أرض بعيدة المدى في هجومها على إيران. ولفت إلى أن طائرات مروحية تابعة للجيش الأردني لعبت أيضاً دوراً داعماً كبيراً للجيش الإسرائيلي في عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران.

وبحسب هذا المصدر، فإن بعض دول غرب أوروبا قدمت أيضاً دعماً عملياتياً واستخباراتياً للأردن في أجوائه، مما ساعد إسرائيل على التصدي للهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية.

وكانت إيران قد صممت ونفّذت يومي الأحد والاثنين هجمات صاروخية ومسيرة واسعة النطاق استهدفت 7 مراكز أو قواعد عسكرية واقتصادية إسرائيلية.

وعلى الرغم من الرقابة الواسعة في الأراضي المحتلة، وصف هذا المصدر الاستخباراتي عدد الإصابات التي حققتها صواريخ إيران بأنها «لا نظير لها».

المصدر: فارس