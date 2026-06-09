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    إعلام العدو: صور أقمار صناعية تؤكد إصابة مباشرة لصاروخ إيراني في قاعدة “رامات دافيد” التابعة لسلاح الجو “الإسرائيلي”

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