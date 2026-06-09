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   23 ذو الحجة 1447   
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    الرئيس بري : لو اجاني وقف اطلاق النار من اي دولة انا ماشي “حتى لو كان من بنغلادش”

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