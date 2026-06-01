رضائي: لا التزام لإيران إزاء واشنطن في الملف النووي وطهران لن تترك لبنان

أكد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مجلس الشورى الإيراني، أنّ “إيران لا تملك أي التزام في الملف النووي إزاء الولايات المتحدة”، مشددًا على أنّ طهران لا تنوي التهاون أو التراجع أمام واشنطن، ولا ترى نفسها في موضع ضعف.

وأضاف رضائي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أنّ الولايات المتحدة تراجعت في بعض الأحيان، إلا أنّ ذلك لا يُعد أمرًا قطعيًا بسبب تقلب مواقفها وتغيّرها المستمر.

أما في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة، رأى أنّ العمـليات في الخليج شكّلت تحركًا استباقيًا من جانب إيران، مؤكدًا أنّ قضية الحصار”لن تمرّ من دون ردّ”، وأنّ الشؤون العسـ.ـكر ية تُترك للمؤسسات العسـ.ـكر ية المختصة. كما شدد على أنّ إيران “لن تترك لبنان”، وهو يحظى بالأهمية نفسها التي تحظى بها إيران بالنسبة إلى طهران.

هذا وكانت قد نقلت وكالة “تسنيم” عن مصدر مطلع، تعليقًا عن الأنباء عن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات جديدة، أنّ “تبادل النصوص مستمر”، وأنّه: “من الطبيعي أن تُدخل إيران تعديلاتها الخاصة أيضًا”.

