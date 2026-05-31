المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد آاليات وتجمعات جنود ومستوطنات العدو الصهيوني .

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:20 أمس السبت 30-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 31-05-2026‏

14 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:50 أمس السبت 30-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

الأحد 31-05-2026‏

14 ذو الحجة 1447 هـ

يان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 الأحد 31-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

الأحد 31-05-2026‏

14 ذو الحجة 1447 هـ

يان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:40 الأحد 31-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيّرة انقضاضيّة.

الأحد 31-05-2026‏

14 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 الأحد 31-05-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

الأحد 31-05-2026‏

14 ذو الحجة 1447 هـ

المصدر: الإعلام الحربي