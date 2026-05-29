المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ردا على العدوان الصهيوني مستهدفة مواقعه وجنوده والياته.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:50 أمس الخميس 28-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-05-2026‏

12 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 أمس الخميس 28-05-2026 عبوتين ناسفتين بجرّافة D9 وبآليّة عسكريّة تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيلي عند منطقة البركة في بلدة حدّاثا.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-05-2026‏

12 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الجمعة 29-05-2026 آليّات لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم قرب الملعب في بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة وأجبروها على التراجع.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-05-2026‏

12 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:50 الجمعة 29-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة وقد شوهدت تحترق.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 29-05-2026‏

12 ذو الحجة 1447 هـ

المصدر: الإعلام الحربي