الجمعة   
   29 05 2026   
   12 ذو الحجة 1447   
   بيروت 16:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

      واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ردا على العدوان الصهيوني مستهدفة مواقعه وجنوده والياته.

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:50 أمس الخميس 28-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الجمعة 29-05-2026‏
      12 ذو الحجة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 أمس الخميس 28-05-2026 عبوتين ناسفتين بجرّافة D9 وبآليّة عسكريّة تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيلي عند منطقة البركة في بلدة حدّاثا.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الجمعة 29-05-2026‏
      12 ذو الحجة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:05 الجمعة 29-05-2026 آليّات لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم قرب الملعب في بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة وأجبروها على التراجع.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الجمعة 29-05-2026‏
      12 ذو الحجة 1447 هـ
      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:50 الجمعة 29-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة وقد شوهدت تحترق.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الجمعة 29-05-2026‏
      12 ذو الحجة 1447 هـ

      المصدر: الإعلام الحربي

      مواضيع ذات صلة

      ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 27-05-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان بصواريخ نوعيّة

      ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 27-05-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان بصواريخ نوعيّة

      تقارير مصورة | تصعيد إسرائيلي بلا نتائج وإحباط متزايد في الشمال

      تقارير مصورة | تصعيد إسرائيلي بلا نتائج وإحباط متزايد في الشمال

      العدو الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة في بلدة زوطر الشرقية تمنعه حتى الساعة من تحقيق السيطرة على البلدة

      العدو الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة في بلدة زوطر الشرقية تمنعه حتى الساعة من تحقيق السيطرة على البلدة