5 شهداء باستهداف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون – اليوم الثلاثاء- بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت صباح اليوم مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أسفر عن 5 شهداء وعدد من الإصابات.

ووفق المصادر فإن الاستهداف الإسرائيلي جاء لحماية عملاء الاحتلال الذين حاولوا اقتحام منازل المواطنين في المنطقة ولدى تصدي المواطنين لهم تدخلت طائرات الاحتلال المسيرة لتستهدفهم.

من جهتها، أعلنت قوة رادع تصديها بمساندة أبناء شعبنا لمجموعةٍ من العصابات العميلة التي حاولت التقدم واجتياز الخط الأصفر شرق المحافظة الوسطى تحت غطاءٍ ناري وجوي من الاحتلال.

إلى ذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية باستشهاد الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب، 15 عاما، متأثرة بإصابتها جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم غيث في مواصي خان يونس.

إلى ذلك، شهد مخيم 5 بالنصيرات دمارا واسعا طال مربعا سكنيا كاملا، بعد قصف عنيف نفذته طائرات الاحتلال الليلة الماضية.

وأفاد مراسلنا بأن القصف أسفر عن تعرض عدد من المنازل للتدمير الكلي، فيما لحقت أضرار جسيمة بمنازل أخرى، من بينها منازل مأهولة بالسكان، ما يعكس تصاعد وتيرة الاستهداف واتساع نطاق الخسائر المدنية.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان بسماع إطلاق نار كثيف جدا من آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ونجت الليلة الماضية مجموعة من أفراد الشرطة بعد استهدافها بطائرة مسيرة للاحتلال في خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 913 شهداء، إضافة إلى 2713 إصابة، إلى جانب تسجيل 777 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,805 شهيد و172,821 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام