أوكرانيا | زيلينسكي: ضرباتنا لموسكو والقرم مبررة تمامًا لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ القوات الأوكرانية “لعملية هجومية واسعة النطاق شملت إطلاق مئات الطائرات المسيّرة، استهدفت مواقع حيوية في عمق العاصمة الروسية موسكو على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود، إلى جانب ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم”.

ووصف زيلينسكي في خطابه، الهجمات، بأنها “مبررة تماماً ورداً مباشراً على القصف الروسي العنيف الذي استهدف العاصمة كييف ومدناً أوكرانية أخرى عقب انتهاء هدنة قصيرة”.

وقال الرئيس الأوكراني إن “الطائرات المسيرة تمكنت من اختراق الكثافة الدفاعية الجوية الروسية المركزة حول موسكو”، مشيراً إلى أن الرسالة واضحة بوجوب إنهاء روسيا لحربها.

هذا وأسفر الهجوم -الذي يعد الأكبر من نوعه- عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين داخل روسيا، وتضرر منشآت نفطية وسكنية في ضواحي موسكو، بينما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مئات الطائرات المسيرة فوق عدة مقاطعات.

المصدر: وكالة يونيوز