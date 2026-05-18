بوليانسكي: سويسرا لم تعد دولة محايدة

قال دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لوكالة نوفوستي، إن حياد سويسرا لم يعد موجودا، لأن هذه الدولة تبنت جميع العقوبات المناهضة لروسيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن سويسرا، بصفتها رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الوقت الراهن، تحاول الحفاظ على موقف محايد.

وأضاف بوليانسكي: “لكن في الوقت نفسه، فإن حيادهم يبقى مشروطا بالطبع، لأنهم انضموا إلى جميع العقوبات وكان ينبغي ألا يفعلوا ذلك، نظريا، إذا كنا نتحدث عن دولة محايدة”.

ونوه بوليانسكي بأن الحياد السويسري غالبا ما يكون مجرد كلام، لأن السويسريين يخشون اتهامهم باتباع خطى روسيا والانصياع لها”.

وذكر بوليانسكي أنه عندما يجيب السويسريون على أسئلة حول الحياد، فإنهم يصفون أنفسهم بالمحايدين، لكنهم في الوقت نفسه يصرحون بأن هناك أمورا “لا يمكنهم تأييدها” ويدينون تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وقال: “لذا لا توجد إجابة، من وجهة نظرنا، لم يتبق أي شيء من الحياد السويسري”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية