حماس: تحويل مقر “الأونروا” لمنشآت عسكرية تهويد ممنهج للقدس المحتلة

أدانت حركة حماس “موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مبنى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، تشمل متحفاً للجيش ومكتباً للتجنيد”.

واعتبرت الحركة في بيان لها الأحد أن “القرار يمثل تطوراً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ويعكس استخفافاً بالأمم المتحدة وحصانات منظماتها”، مؤكدة أنه “يأتي ضمن مخطط يهدف إلى تهويد الأرض الفلسطينية وتعزيز الاستعمار”.

وأكدت حماس أن “الإجراء باطل وغير شرعي ويشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي”، مطالبة “بموقف دولي حازم لإدانته وإلغائه، وفرض عقوبات تردع حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو”.

وشددت الحركة على أن “استهداف الأونروا يندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى طمس دور الوكالة باعتبارها شاهداً دولياً على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام