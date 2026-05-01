العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ 18-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 17/05/2026، 10 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- السّاعة 06:45 استهداف جرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

2- السّاعة 07:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بأربع مسيّرات انقضاضية.

3- السّاعة 10:00 استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وقد شوهدت تحترق.

4- السّاعة 10:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ داخل خيمة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وقد شوهدت فرق الإخلاء تنقل الإصابات.

5- السّاعة 11:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

6- الساعة 14:25 أثناء محاولة قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ التقدّم إلى منطقة صافيتا في محيط بلدة يحمر الشقيف، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة ناسفة بالقوّة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

7- السّاعة 15:00 استهداف مربض مدفعية تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

8- السّاعة 15:15 استهداف أجهزة تشويش تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- السّاعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدّفعية.

10- السّاعة 17:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند المرفأ في بلدة الناقورة بمسيّرتين انقضاضيتين.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي