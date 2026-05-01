يديعوت أحرونوت: المعارضة الإسرائيلية تنشر أرقاماً صادمة عن ما جناه نتنياهو على الكيان: 38,000 صاروخ سقطت عليه 100 ألف مؤسسة تجارية أُغلقت 200 ألف إسرائيلي غادروا البلاد 1,329 مليار شيكل الدين القومي ل”إسرائيل” 100مليار عجز مالي