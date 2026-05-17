3 قتلى و16 إصابة جراء هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على موسكو ومقاطعتها

أسفر هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو ومقاطعتها فجر اليوم الأحد عن مقتل 3 أشخاص وأصابة 16 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية، حسبما أفادت السلطات.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن 12 شخصا معظمهم عمال بناء أصيبوا، حسب التقارير الأولية، جراء سقوط مسيرات عند مدخل مصفاة موسكو النفطية، موضحا أن عمليات المصفاة لم تتأثر بالحادث. وأضاف أن أضرارا لحقت بثلاثة مباني.

وأشار سوبيانين إلى أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تواصل صد الهجوم المكثف، حيث دمرت أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي مقاطعة موسكو لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون على الأقل بجروح في غارات المسيرات، حسبما أفاد حاكم المقاطعة أندريه فوروبيوف.

وفي التفاصيل، قتل رجلان في منطقة ميتيشي بضواحي موسكو عندما سقط حطام مسيرة على مبنى قيد الإنشاء، فيما توفيت امرأة بعد سقوط مسيرة على منزل خاص في خيمكي بضواحي موسكو أيضا، حيث حوصر شخص آخر تحت الأنقاض.

وفي كراسنوغورسك المتاخمة لموسكو استهدف هجوم مسيرة مبنى سكنيا، مما أدى إلى تضرر عدة شقق، دون وقوع إصابات.

وفي منطقة إسترا شمال موسكو، استهدفت غارة بطائرات مسيرة مبنى سكنيا متعدد الشقق و5 منازل خاصة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

واندلع حريق في منزل خاص إثر سقوط طائرة مسيرة في قرية سوبوتينو (بمنطقة نارو-فومينسك جنوب غرب موسكو)، ولم تسجل هناك أي إصابات، حسب التقارير الأولية.

كما أفاد فوروبيوف بأن هجمات طائرات مسيرة استهدفت منشآت للبنية التحتية في عدد من مناطق مقاطعة موسكو.

ويبدو أن غارات اليوم هي أكبر هجوم شنته مسيرات أوكرانية على موسكو ومقاطعتها حتى الآن.

المصدر: روسيا اليوم