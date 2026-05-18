السعودية | وزارة الدفاع تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات “آتية من الأجواء العراقية”

قالت وزارة الدفاع السعودية إنها “اعترضت صباح الأحد ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق”، مؤكدة “احتفاظها بحق الرد”.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة “صباح يوم الأحد الموافق (17 ايار / مايو 2026م) تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية”.

وشدد البيان على أن الرياض “تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

