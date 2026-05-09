أمريكا | رئيس وزراء قطر يدعو إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران

دعا رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك لدى لقائه في واشنطن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.

والتقى رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها فانس، وبحثا الجهود التي تقودها باكستان للتوسط من أجل إرساء سلام دائم في ظل وقف إطلاق نار هش.

وجاء في منشور لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس، أن رئيس الوزراء شدّد على “ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة”.

المصدر: وكالة يونيوز