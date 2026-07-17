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الحرس الثوري الإيراني: اعتداءات الولايات المتحدة أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط والغاز وتوقف كامل للصادرات من مضيق هرمز
17-07-2026 08:35 صباحًا
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