الحرس الثوري الإيراني: نفّذنا فجر اليوم عملية استهدفنا خلالها رادار المراقبة البحرية في صخور سلامة ورادار المراقبة الجوية الأميركي المتمركز في منطقة غنم بسلطنة عُمان وتمّ تدميرهما