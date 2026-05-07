أمريكا | ترامب يتحدّث عن اتفاق “ممكن جدًا” مع إيران من دون استبعاد استئناف الضربات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط “ممكن جدا”، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات مع اتّهام كبير المفاوضين الإيرانيين واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى “الاستسلام”.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي “أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق”.

وكان ترامب كتب في منشور على منصة تروث سوشال “إذا افترضنا أن إيران توافق على ما اتُفق عليه، وهذا افتراض كبير، ستكون عملية الغضب الملحمي، الأسطورية بالفعل، قد بلغت نهايتها”.

لكنه حذّر في الوقت نفسه من أنه “إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف، على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقا”.

المصدر: وكالة يونيوز