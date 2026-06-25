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    عربي وإقليمي

    البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: لا يمكن عبور مضيق هرمز بأمان إلا عبر المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية

      اعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان انه “قبل ساعات قليلة، ودون إبلاغ أو تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلنت بعض السلطات عن مسار جديد للسفن لعبور مضيق هرمز، وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية”.

      واضاف البيان “نود إبلاغ الجميع بأن المسار الوحيد المسموح به لعبور مضيق هرمز هو المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن حركة السفن خارج هذه المسارات خطيرة للغاية ومحظورة، ونحذركم من الامتناع التام عن أي حركة خارج المسارات المعلنة”.

      واشترطت البحرية التابعة للحرس الثوري في بيانها ” التنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لعبور مضيق هرمز عبر القناة 16، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.”

      المصدر: موقع المنار

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