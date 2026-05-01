العدو الصهيوني يواصل تصعيد عدوانه الجوي على جنوب لبنان

واصل العدو الصهيوني غاراته الجوية في امعان بانتهاك كل القوانين الدولية عبر قصف المدنيين في محاولة للضغط على لبنان ومقاومته وشعبه لكسر معادلات المقاومة الدفاعية التي تلاحق جنوده المحتلين.

شملت الغارات الجوية العنيفة والمركزة البلدات والمناطق التالية:

​صور (غارة من طائرة مسيرة).

​مجدل زون (تعرضت لعدة غارات متتالية).

​صديقين (غارة فجراً).

​زبقين.

​القليلة.

​برعشيت (استهدفت بغارتين منفصلتين).

​عين بعال.

​كفرا.

​تولين.

​حبوش (قضاء النبطية).



​القصف المدفعي

​تركز القصف المدفعي الميداني واستهداف الدبابات على الأطراف والمناطق التالية:

​المنصوري ومجدلزون (قصف من دبابة ميركافا).

​كفرشوبا.

​بني حيان (الأطراف الغربية).

​طلوسة (الأطراف الغربية).

​حلتا.

​كفرا.