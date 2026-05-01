وانغ يي يحذر روبيو: تايوان “أكبر نقطة خطر” في العلاقات الصينية الأمريكية

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، من أن قضية تايوان تشكل “أكبر نقطة خطر” في العلاقات الصينية-الأمريكية.

وأشار ملخص رسمي للمكالمة نشرته وزارة الخارجية الصينية إلى أن وانغ قال لروبيو إن “قضية تايوان تتعلق بالمصالح الأساسية للصين”، مضيفا أن على الولايات المتحدة “الوفاء بوعودها واتخاذ الخيارات الصحيحة لفتح مجال جديد للتعاون الصيني الأمريكي وبذل الجهود اللازمة من أجل السلام العالمي”.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن وانغ قوله لروبيو خلال الاتصال إن على الصين والولايات المتحدة الاستعداد “لتواصلات مهمة عالية المستوى”.

يذكر أن ماركو روبيو هو وزير الخارجية الثاني والسبعون للولايات المتحدة، وقد تولى منصبه في 21 كانون الثاني / يناير 2025، ويعتبر روبيو أحد أكثر أعضاء الكونغرس تشددًا تجاه الصين، وقد فرضت عليه الحكومة الصينية عقوبات مرتين في عام 2020 ومنعته من دخول أراضيها.

وتولى روبيو أيضا في 1 ايار / مايو 2025 منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، ليصبح أول من يشغل المنصبين معا منذ هنري كيسنجر (1973-1975) خلال إدارتي نيكسون وفورد.

المصدر: وكالة شينخوا