بوتين: للدول الملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حق لا يقبل الجدل في الطاقة الذرية السلمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بحسن نية، لها “حق لا يقبل الجدل” في الطاقة السلمية دون أي قيود.

جاء ذلك في رسالة وجهها بوتين إلى المشاركين في المؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي انطلقت أعماله يوم الاثنين 27 نيسان / أبريل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ويستمر حتى 22 ايار / مايو.

وتلى الرسالة في المؤتمر السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية أندريه بيلاوسوف، رئيس الوفد الروسي في الفعالية، حيث جاء فيها: “ننطلق من أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة بحسن نية لها حق لا يقبل الجدل في التمتع بفوائد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دون أي قيود”.

وأشار بوتين في رسالته إلى أن روسيا، باعتبارها إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية، مستعدة لمواصلة تطوير التعاون البناء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة.

ويُعقد المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مرة كل خمس سنوات، ويجمع جميع الدول الأطراف تقريبا (191 دولة) لتقييم كيفية تنفيذ المعاهدة في ثلاثة مجالات رئيسية: عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ويعرب خبراء عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى وثيقة ختامية متوافق عليها بسبب الخلافات العميقة بين القوى النووية وغير النووية.

