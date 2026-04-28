غروسي: انتهى زمن الإجماع الدولي ضد إيران وأي اتفاق دون دور الوكالة “وهم”

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مرحلة الإجماع العالمي داخل مجلس الأمن الدولي ضد إيران لم تعد قائمة، مشيراً إلى أن هذا التوافق كان سائداً في السابق قبل أن يتغير المشهد الدولي بشكل واضح.

وأوضح غروسي، خلال كلمة ألقاها في مركز الأبحاث “مجلس العلاقات الخارجية”، أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران كانت تُعتمد حتى عامي 2016 و2017 بإجماع واسع ودون خلافات تُذكر، إلا أن هذا الواقع تغيّر لاحقاً، معتبراً أن “عصر التوافق الدولي ضد إيران قد انتهى، وعلى الأرجح لن يعود قريباً”.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تمثل عملية معقدة، مؤكداً أهمية إتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي للاستمرار.

وشدد غروسي على ضرورة منح فرصة حقيقية للسلام، محذّراً من أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن دوراً واضحاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وإلا فإن الأطراف “قد توهم نفسها بوجود اتفاق غير مكتمل”.

كما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن غروسي، الذي يترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيده أن أي تسوية لا تشمل إشراف الوكالة منذ بدايتها ستكون غير فعّالة.

المصدر: وكالة مهر