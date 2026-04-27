وزير الزراعة لصحيفة الأخبار: أضرار غير مسبوقة تضرب القطاع الزراعي… وخسائر تقارب مليار دولار

كشف وزير الزراعة نزار هاني أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الحرب بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تداعياتها تتجاوز تدمير الأراضي لتشمل تعطّلًا واسعًا في الإنتاج الزراعي.

وأوضح هاني، في حديث صحفي، أن نزوح عدد كبير من المزارعين من أراضيهم أدى إلى كسر الدورة الزراعية في العديد من المناطق، لا سيما في الجنوب والنبطية والبقاع، ما فاقم الأزمة ووسّع نطاقها.

وأشار إلى أن الأضرار طالت مختلف الأنشطة الزراعية، من المحاصيل إلى تربية المواشي والنحل، ما يجعل تأثيرها طويل الأمد على القطاع والأمن الغذائي في لبنان.

وقدّر الوزير كلفة الخسائر في القطاع الزراعي والأمن الغذائي حتى نهاية عام 2024 بنحو مليار دولار، مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الاعتداءات وتفاقم الأضرار.

وأكد أن الوزارة تعمل على توثيق هذه الخسائر بشكل دقيق، بالتوازي مع تحرك دولي يهدف إلى حشد الدعم والمساعدات اللازمة لإعادة تأهيل القطاع.

المصدر: صحيفة الأخبار