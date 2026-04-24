شبكة CNN: إيران تمسك بزمام حرب الاستنزاف مع الولايات المتحدة

ذكرت شبكة CNN نقلا عن محللين أن التقديرات تتزايد بأن طهران قد تكون الطرف الأكثر قدرة على تحمل كلفة المواجهة الحالية.

ويؤكد هؤلاء أن إيران تستفيد من عامل الوقت والضغوط الاقتصادية، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن “الوقت ليس في صالح إيران”.

يأتي ذلك في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران وغياب جدول زمني لإنهاء الحرب على إيران.

ونقلت CNN عن محللين قولهم إن إيران تحقق أحد أهدافها الرئيسية عبر رفع أسعار النفط من خلال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ما يشكل ضغطا مباشرا على الإدارة الأمريكية. كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استهداف محتمل لبنى تحتية حساسة، بينها كابلات بيانات بحرية في الخليج، في إطار ما يعرف بالحرب غير المتكافئة.

في الميدان، ورغم تضرر أجزاء من قدراتها العسكرية، تواصل إيران استخدام تكتيكات منخفضة الكلفة مثل الزوارق السريعة لاستهداف السفن، ما يعقد جهود واشنطن لإعادة فتح الممر الملاحي. كما أشارت تهديدات إيرانية إلى إمكانية استهداف منشآت نفطية في دول خليجية، بينها مصفاة الرويس في الإمارات ومنشأة بقيق في السعودية.

في المقابل، تؤكد واشنطن تفوقها العسكري، إلا أن عامل الوقت والاعتبارات الاقتصادية والسياسية يفرضان قيودا على خياراتها، خاصة مع استمرار الحصار البحري واعتراض عشرات السفن.

ويرى مراقبون أن طهران تعتمد مزيجا من الضغط العسكري المحدود والمناورة الدبلوماسية، مستفيدة من خبرتها التفاوضية التي برزت خلال اتفاق عام 2015.

وفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم أنه لن يتم إبرام أي اتفاق مع إيران إلا عندما يكون مناسبا ويخدم مصلحتنا، وقال “لدي متسع من الوقت لكن إيران لا تملك ذلك والوقت ينفد”.

تأتي تصريحات ترامب في سياق تصعيد متسارع بين واشنطن وطهران، حيث تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري مشدد وتأكيد سيطرتها على مضيق هرمز، بالتوازي مع تحشيد عسكري متزايد في المنطقة.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة تموضع قواتها وتعزيز وجودها البحري، بما في ذلك وصول حاملة طائرات إضافية وتشغيل مسيّرات تحت الماء لرصد وإزالة الألغام التي تقول إن إيران زرعتها.

في المقابل، تتهم الإدارة الأمريكية طهران بمحاولة كسب الوقت وإعادة ترتيب قدراتها خلال الهدنة، وسط تحذيرات من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي.

المصدر: سي ان ان