    توقيف عشرات من قدامى المحاربين الأميركيين خلال احتجاج داخل الكونغرس رفضاً للحرب على إيران

      أفاد مراسلون ومصادر إعلامية في واشنطن بأن عشرات من قدامى المحاربين الأميركيين وأفراد من عائلات عسكريين تم توقيفهم، بعد بدء احتجاج داخل مبنى المكاتب التابع للكونغرس في العاصمة الأميركية، رفضاً للحرب على إيران.

      وبحسب التقارير، فقد دخل المحتجون إلى مبنى “كانون” ورفعوا شعارات مناهضة للحرب، قبل أن تتدخل شرطة الكابيتول وتقوم بتوقيف عدد منهم، وسط حالة من الفوضى داخل المكان.

      وأشار منظمو التحرك إلى أن المشاركين، وعددهم نحو 120 شخصاً، بينهم جنود سابقون وذوو عسكريين، أرادوا إيصال رسالة واضحة تطالب بوقف التصعيد العسكري، مؤكدين أن استمرار الحرب يفاقم الخسائر الإنسانية ويهدد الاستقرار.

      ورفع المحتجون لافتات وشعارات تدعو إلى إنهاء الحرب ووقف الدعم العسكري، معتبرين أن ما يجري “يمثل أزمة سياسية وأخلاقية متصاعدة داخل الولايات المتحدة”، وفق تعبيرهم.

      وأكدت الجهات المنظمة أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة احتجاجات متصاعدة تقودها مجموعات من قدامى المحاربين الأميركيين للضغط باتجاه تغيير السياسة الخارجية لواشنطن وإنهاء الحروب الخارجية.

      المصدر: DRM News

      مواضيع ذات صلة

      سي إن إن: تصريحات ترامب حول الحرب مع إيران تفتقر للدقة وتُثير الشكوك

      إيران تُدين الهجوم الأميركي على سفينة “توسكا” وتطالب بالإفراج الفوري عن طاقمها

      عراقجي: مؤشرات على سوء نية واشنطن وتأكيد جاهزية إيران لحماية أمنها القومي

