اللواء محسن رضائي: تراجع ترامب عن تهديداته يُثبت فشل سياسة الضغط على إيران

علّق القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني اللواء محسن رضائي على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الهجوم الذي كان قد لوّح بشنه ضد إيران، معتبراً أن التهديدات الأميركية تهدف إلى ممارسة الضغط النفسي والسياسي على الشعب الإيراني وقيادته.

وكتب رضائي في منشور عبر صفحته الشخصية أن تحديد موعد للهجوم العسكري ثم التراجع عنه لاحقاً، يكشف أن هذه التهديدات ليست سوى محاولة لإخضاع إيران عبر الحرب النفسية، مؤكداً أن صمود الشعب الإيراني وقدرات القوات المسلحة الإيرانية سيُفشلان هذه الضغوط.

وأضاف أن “قبضة القوات المسلحة والشعب الإيراني ستجبر الأعداء على التراجع والاستسلام”، بحسب تعبيره.

ويأتي موقف رضائي بعد إعلان ترامب تأجيل أي عمل عسكري ضد إيران، قائلاً إن القرار جاء استجابة لطلب من قادة عرب، ولإفساح المجال أمام المسار التفاوضي القائم.

