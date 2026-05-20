    ديمقراطيون وجمهوريون ضد ترامب.. مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحياته العسكرية في إيران

      أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قرار يحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب إيران من اللجنة المختصة، حسبما ذكر في البث المباشر لقناة “سي-سبان”.

      وحظيت المبادرة التي تقدم بها الديمقراطيون تيم كين، وكوري بوكر، وتشاك شومر، وتامي بالدوين، وتامي داكوورت، وآدم شيف، بتأييد 50 سيناتورا، بينما صوت ضدها 47 سيناتورا.

      كما انضم أربعة جمهوريين هم سوزان كولينز، وليزا موركوسكي، وراند بول، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين. وكان السيناتور الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد المشروع هو جون فايترمان.

      ووفقا للدستور الأمريكي، يتمتع الكونغرس وحده بالحق في إعلان الحرب.

      يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط / فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وفي 8 نيسان / أبريل، أعلنت واشنطن وقف إطلاق النار، وانتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة.

      المصدر: روسيا اليوم

