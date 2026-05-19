إيران تسلّم الوسيط الباكستاني نصاً تفاوضياً جديداً من 14 بنداً ضمن مسار تبادل الرسائل مع واشنطن

أفادت مصادر مطلعة بأن إيران سلّمت أحدث نصوصها التفاوضية، المؤلف من 14 بنداً، إلى الوسيط الباكستاني، الذي يتولى بدوره نقله إلى الجانب الأميركي، في إطار مسار تبادل الرسائل بين الطرفين.

وبحسب مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني نقلته وكالة “تسنيم”، فإن الولايات المتحدة كانت قد أرسلت مؤخراً نصاً خاصاً بها رداً على مقترح إيراني سابق مكوّن أيضاً من 14 بنداً، ما يعكس استمرار التبادل غير المباشر بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن طهران قامت بتعديل نصها السابق قبل إعادة تقديمه عبر الوسيط الباكستاني، في خطوة تأتي ضمن الآلية المعتمدة خلال الأسابيع الأخيرة لإدارة الاتصالات التفاوضية.

وأشار إلى أن النص الإيراني الجديد يركّز على مسار إنهاء الحرب، إلى جانب تحديد إجراءات لبناء الثقة من الجانب الأميركي، في محاولة لدفع العملية التفاوضية إلى مرحلة أكثر تقدماً.

