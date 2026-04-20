آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي يشكر علماء أهل السنة في محافظة هرمزكان

اصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي بيانا شكر فيه علماء أهل السنة في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) الذين قدموا التعازي وعبروا عن مواساتهم لسماحته اثر استشهاد قائد الأمة الامام الخامنئي الشهيد (قدس الله نفسه الزكية).

وفيما يلي نص بيان سماحة قائد الثورة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

العلماء الأجلاء لأهل السنة في محافظة هرمزكان (حفظهم الله)

السلام عليكم

اتقدم بجزيل الشكر لمواساتكم النبيلة في رثاء القائد المعظّم للثورة الاسلامية في ايران (قدس الله نفسه الزكيه) واعرب عن امتناني وشكري لما أوليتموه من لطف وعطف تجاه هذا الجانب.

واسأل الله العلي القدير ان يمن على السادة الأجلاء بالتوفيق والتأييد في سبيل خدمة دين الإسلام الحنيف.