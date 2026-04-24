تحذير دولي: تدمير جسر القاسمية قد يرقى إلى جريمة حرب ويهدد حياة آلاف المدنيين جنوب الليطاني

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أنّ تدمير الجيش الإسرائيلي لجسر القاسمية، وفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن باقي الأراضي اللبنانية، قد يرقى إلى جريمة حرب، نظراً لتداعياته الخطيرة على المدنيين وحركة المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المنظمة أنّ الهجوم الذي وقع في 16 نيسان، قبيل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، أدّى إلى تدمير آخر معبر رئيسي كان متاحاً للمدنيين وفرق الإغاثة، ما تسبب بعزل عشرات الآلاف من السكان في مناطق جنوب الليطاني، وعرّضهم لمخاطر إنسانية متفاقمة.

ولفتت إلى أنّ بعض المعابر البديلة لا تزال قائمة، إلا أنها محدودة وصعبة الاستخدام، وتقع في مناطق وعرة أو غير متصلة بشبكات الطرق، ما يجعل الوصول إلى مناطق أكثر أماناً أو إيصال المساعدات أمراً بالغ التعقيد.

ودعت المنظمة الدول المانحة إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل دعم إنشاء معابر مؤقتة خلال فترة وقف إطلاق النار، لضمان وصول المواد الأساسية كالمياه والغذاء والأدوية إلى المدنيين، إضافة إلى الضغط على “إسرائيل” لاحترام القانون الدولي الإنساني وتأمين مرور آمن للسكان.

من جهته، شدّد الباحث في شؤون لبنان لدى المنظمة، رمزي قيس، على أنّ الاستهداف المتكرر والممنهج للجسور يعكس استخفافاً واضحاً بسلامة المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للحد من هذه الانتهاكات ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

المصدر: الوكالة الوطنية