    النائب الأول للرئيس الإيراني : إيران حصن للوحدة ولا مكان للانقسام

      أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده “ليست أرض انقسام بل حصن منيع للوحدة”، مشددًا على تماسك الداخل الإيراني في مواجهة محاولات إثارة الفرقة.

      وقال عارف، في منشور عبر منصة إكس، إن “التعددية السياسية تعكس حيوية الديمقراطية، إلا أن الإيرانيين يتوحدون كيد واحدة عند التحديات”، مؤكدًا أن “حماية البلاد والكرامة الوطنية تتقدم على أي انتماءات سياسية”.

      وأضاف أن “لا متشددين ولا معتدلين في إيران، بل شعب واحد يقف خلف قيادته، معتبرًا أن وحدة الأمة والدولة كفيلة بجعل المعتدي يندم”.

      وتأتي تصريحات عارف بالتزامن مع تأكيد رؤساء السلطات الثلاث في إيران—الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي—وحدة الموقف الداخلي، ردًا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدثت عن وجود خلافات داخلية.

      المصدر: وكالة إرنا

