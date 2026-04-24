الحرس الثوري: جاهزون للمواجهة ووحدة الداخل سندنا

أكدت قيادة القوات الجوفضائية والبحرية في الحرس الثوري الإيراني الجهوزية الكاملة لمواجهة “الأعداء”، مشددة على أن بنك الأهداف محدد وأن “الأيادي على الزناد”، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وشدد البيان المشترك على أن وحدة الشارع وتماسك المسؤولين يشكلان الركيزة الأساسية، إلى جانب اتحاد الشعب والحكومة والالتفاف حول قيادة الثورة، معتبرًا أن هذا التماسك كفيل بـ“تحطيم المعتدي”.

وأضاف أن “إلهًا واحدًا، وقائدًا واحدًا، وأمة واحدة، وطريقًا واحدًا” يشكلون، مسار “نصر إيران”، مؤكدًا أن وحدة الداخل تمثل عامل الحسم في أي مواجهة مقبلة.

المصدر: قناة العالم