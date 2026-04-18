    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري: تفكيك خلايا تجسسية تابعة للاعداء في 3 محافظات ايرانية

      تم تفكيك خلايا مسلحة تابعة لأمريكا وبريطانيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث محافظات إيرانية على يد جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية.

      وبحسب ما أفادت وكالات الانباء المحلية فان جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية فكك خلايا تابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا، كانت تعمل على إنشاء شبكات، وتوفير الأسلحة، والتجسس، وزعزعة السوق، وتهريب البضائع، وبث الشائعات الاقتصادية، وتأجيج أعمال شغب في الشوارع، وذلك بهدف الإعداد للهجوم العسكري للعدو.

      وقد تم تحديد مواقع هذه الخلايا وتفكيكها في محافظات أذربيجان الشرقية وكرمان ومازندران.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      وزير خارجية باكستان: واشنطن وطهران كانتا قريبتين من اتفاق ومساعٍ متواصلة لتقريب وجهات النظر

      وزير خارجية باكستان: واشنطن وطهران كانتا قريبتين من اتفاق ومساعٍ متواصلة لتقريب وجهات النظر

      نائب وزير الخارجية الإيراني: رسائل واشنطن متناقضة ولا موعد محدد للمفاوضات المقبلة

      نائب وزير الخارجية الإيراني: رسائل واشنطن متناقضة ولا موعد محدد للمفاوضات المقبلة

      أحزاب مصرية تؤكد دعم لبنان: الدفاع عن السيادة حقٌ مشروع ودعوات لتحرك دولي عاجل

      أحزاب مصرية تؤكد دعم لبنان: الدفاع عن السيادة حقٌ مشروع ودعوات لتحرك دولي عاجل