الحرس الثوري: تفكيك خلايا تجسسية تابعة للاعداء في 3 محافظات ايرانية

تم تفكيك خلايا مسلحة تابعة لأمريكا وبريطانيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث محافظات إيرانية على يد جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية.

وبحسب ما أفادت وكالات الانباء المحلية فان جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية فكك خلايا تابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا، كانت تعمل على إنشاء شبكات، وتوفير الأسلحة، والتجسس، وزعزعة السوق، وتهريب البضائع، وبث الشائعات الاقتصادية، وتأجيج أعمال شغب في الشوارع، وذلك بهدف الإعداد للهجوم العسكري للعدو.

وقد تم تحديد مواقع هذه الخلايا وتفكيكها في محافظات أذربيجان الشرقية وكرمان ومازندران.

المصدر: قناة العالم