عراقجي يستقبل قائد الجيش الباكستاني في طهران

وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، إلى طهران اليوم، حيث استقبله السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني. ويرافق وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، قائد الجيش عاصم منير في زيارته الحالية إلى إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي اليوم في مؤتمره الصحفي أن طهران اليوم تستضيف وفدا من باكستان في إطار استمرار الحوارات التي جرت في إسلام آباد، وكذلك النقاشات التي أجراها الطرف الباكستاني مع أمريكا، تم نقل مواقفنا والاستماع إليها.

واكد بقائي انه من الطبيعي أن يتم خلال هذه الزيارة بحث وجهات نظر الطرفين بشكل مفصل.

المصدر: قناة العالم