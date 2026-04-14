اتحاد بلديات غزة: حصار “الاحتلال” يفاقم الأزمات الصحية والبيئية في القطاع ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية

حذر رئيس اتحاد بلديات غزة الدكتور يحيى السراج من أنّ استمرار حصار “الاحتلال” ومنعه إدخال المعدات الثقيلة والوقود وقطع الغيار، يفاقم بشكل خطير الأزمات الصحية والبيئية في قطاع غزة

وأوضح السراج أنّ “إسرائيل” تكتفي بإدخال كميات محدودة جداً من المواد الغذائية، في وقت ترفض فيه إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومولدات الكهرباء، ما يهدد بتوقف ما تبقى من الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنّ هذا التعنت ينعكس بشكل مباشر على الواقع الصحي، مع تهديد عمل المستشفيات والمستوصفات، إضافة إلى عجز البلديات عن رفع النفايات والقمامة، بما فيها النفايات الطبية الخطرة، في ظل انتشار الحشرات والأوبئة.

ولفت إلى أنّ سكان القطاع يحصلون حالياً على أقل من 40% من احتياجاتهم من مياه الشرب، محذراً من تراجع هذه النسبة مع دخول فصل الصيف واستمرار نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ “الاحتلال” يمنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة للدفاع المدني لرفع الأنقاض وفتح الطرق، مشيراً إلى دمار واسع طال البنية التحتية، شمل مئات الآبار وآلاف الكيلومترات من شبكات المياه والكهرباء.

كما أشار إلى أنّ القطاع يواجه أزمة إنسانية متفاقمة وسط نقص حاد في الوقود، وتحذيرات من سياسة “تجويع وتضييق ممنهجة”، في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات رغم الاتفاقات المعلنة.

المصدر: وكالة الأناضول