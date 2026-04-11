مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني: مطالب أمريكا مفرطة وغير منطقية

قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن “مطالب أمريكا بشأن مضيق هرمز وعدة قضايا أخرى مفرطة وغير منطقية”.

وأشار المصدر في حديثه لوكالة “فارس” السبت إلى أن “أمريكا تطرح العديد من المطالب المفرطة بشأن مضيق هرمز”، وتابع “يبدو أن ما لم تتمكن أمريكا من تحقيقه خلال 40 يوما من الحرب، وبخطط مثل تأمين السفن ومرافقة ناقلات النفط وأفكار عسكرية واقتصادية أخرى، وكذلك خلال 6 أسابيع من الحرب والتهديد، تتوقع الآن أن تحققه بسهولة عبر التفاوض”.

وأضاف المصدر “بالإضافة إلى مضيق هرمز، طرحت أمريكا مطالب غير مقبولة في عدة مواضيع أخرى”، وتابع “إيران مصممة على حماية ما حققته في الميدان”.

