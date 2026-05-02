السبت   
   02 05 2026   
   14 ذو القعدة 1447   
   بيروت 08:42
    دولي

    بسبب “حرب ترامب”.. أسعار البنزين في أمريكا تبلغ ذروتها وكاليفورنيا تتخطى الـ 6 دولارات

      تشهد محطات الوقود في الولايات المتحدة موجة غلاء غير مسبوقة منذ ربيع عام 2022، حيث قفز المتوسط الوطني لأسعار البنزين ليصل إلى 4.30 دولار للجالون الواحد في مطلع ايار / مايو 2026.

      وتأتي هذه الارتفاعات الحادة كنتيجة مباشرة للعمليات العسكرية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران في أواخر فبراير الماضي، وما تبعها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية.

      وفي مدينة لوس أنجلوس، التي سجلت أحد أعلى المستويات في البلاد بتجاوز سعر الجالون حاجز الـ 6 دولارات، أعرب سائقو السيارات عن صدمتهم واستيائهم من تداعيات الحرب على معيشتهم اليومية.

      ووصف أحد السائقين الوضع بـ”المأساوي”، قائلاً “أشعر بالأسى تجاه الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الوقود ولا يستطيعون القيادة؛ لقد أصبح ملء خزان الوقود عبئاً يهدد ميزانيات الأسر”.

      المصدر: وكالة يونيوز

      الولايات المتحدة تبرم صفقة مع قطر لبيعها أنظمة باتريوت بأكثر من 4 مليار دولار

      اليابان تشتري شحنة نفط من روسيا بسبب الوضع المتأزم في مضيق هرمز

      الولايات المتحدة تحذر مواطنيها في بريطانيا

