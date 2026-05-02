استشهاد 14 من عناصر الحرس الثوري في زنجان خلال عملية تفكيك ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان

أعلن مكتب العلاقات العامة لفيلق «أنصار المهدي» التابع للحرس الثوري في محافظة زنجان، شمال غرب إيران، اليوم الجمعة، استشهاد 14 شخصًا وإصابة اثنين آخرين من قوات متخصصة في الحرس الثوري، جراء انفجار وقع خلال عملية إبطال مفعول ذخيرة غير منفجرة من مخلفات العدوان الأميركي الصهيوني.

وأوضح بيان صادر عن الحرس الثوري، مساء الجمعة، أن عمليات التطهير جاءت «عقب غارات جوية معادية باستخدام قنابل عنقودية وألغام جوية خلال العدوان الأميركي الصهيوني على البلاد»، ما أدى إلى تلوّث أجزاء من محافظة زنجان، بما في ذلك نحو 1200 هكتار من الأراضي الزراعية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأسلحة محظورة أو مقيّدة بشدة في العديد من الوثائق القانونية الدولية، استنادًا إلى الاتفاقيات المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام القنابل العنقودية، نظرًا لآثارها العشوائية واسعة النطاق وعواقبها الإنسانية الوخيمة التي تمتد إلى ما بعد انتهاء النزاع.

وبسبب نثرها لعدد كبير من الذخائر العنقودية على مساحة واسعة، غالبًا ما تُخلّف هذه الأسلحة ذخائر غير منفجرة تُشكّل تهديدًا خطيرًا للسكان لسنوات طويلة بعد انتهاء النزاع.

وبحسب المسوحات الميدانية، تبيّن أن بعض هذه القذائف غير معروفة وحساسة لعوامل بيئية مثل التردد والصوت والاهتزاز، فيما غاص بعضها الآخر إلى عمق يقارب ثلاثة أمتار في الأرض، ما يزيد من خطورتها نظرًا لصعوبة اكتشافها.

واستجابة لذلك، باشرت القوات المتخصصة التابعة لكتائب «أنصار المهدي» في الحرس الثوري بمحافظة زنجان تنفيذ مهامها في تحديد التهديدات وإزالتها وتحييدها بدقة عالية، من خلال عمليات ميدانية في المناطق الملوثة.

وأفاد البيان بأن هذه القوات نجحت حتى الآن في تحديد وتحييد وتدمير أكثر من 15 ألف ذخيرة غير منفجرة، في إطار عمليات معقدة تتطلب خبرات تقنية متقدمة ومعدات متخصصة.

وخلال إحدى هذه العمليات، اليوم، وأثناء تنفيذ مهمة تحييد، أدى انفجار ذخيرة مجهولة وغير منفجرة إلى حادث مأساوي، أسفر عن استشهاد 14 من أفراد القوات وإصابة اثنين آخرين.

وذكر البيان أن جميع الشهداء من العناصر المدربة والمتخصصة في مجالات عملها، وكانوا ينشطون في الخطوط الأمامية لضمان أمن المنطقة، حيث قدّموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة السكان.

المصدر: قناة العالم