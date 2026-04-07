إيران في رسالة لغوتيريش: تصريحات ترامب تحريض مباشر على الإرهاب وإعلان عن نية لارتكاب جرائم حرب

اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، التصريحات العدائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تمثل تحريضًا مباشرًا على الإرهاب ودليلًا جليًا على وجود نية مبيتة لارتكاب جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي وصفها بـ”المثيرة للحرب”، والتي تضمنت تهديدات باستهداف البنى التحتية المدنية في إيران بما فيها محطات الطاقة والجسور.

وأوضح الدبلوماسي الإيراني في رسالته أن هذه التهديدات تشكل، في حال تنفيذها، أعمالًا وحشية تندرج تحت جرائم الحرب وإرهاب الدولة، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا صارخًا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في النزاعات المسلحة.

ونقلت الرسالة عن تغريدة منسوبة لترامب بتاريخ 5 نيسان/أبريل جاء فيها: “سيكون يوم الثلاثاء (7 أبريل) يوماً لاستهداف محطات الطاقة والجسور؛ سيتم استهداف الجميع في يوم واحد بحيث لن يتبقى لها أثر”، معتبرة أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك تدمير البنى التحتية الضرورية لبقاء السكان كالكهرباء ومنشآت الطاقة، يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتجسيدًا لإرهاب الدولة الرامي إلى بث الرعب وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين.

وأضافت الرسالة: “بل إن جماعات إرهابية مثل داعش قد ترفعت عن إطلاق مثل هذه التصريحات المتهورة والمروعة”، محذرة من التبعات الإنسانية الكارثية التي ستنتج عن مثل هذه الأعمال غير القانونية.

ودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالتها الأمين العام ومجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء إلى الإدانة القاطعة لهذه التهديدات، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف ما وصفته بـ”الأعمال الإجرامية والوحشية الجارية” للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وضمان محاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل، بشكل كامل وفقًا للقانون الدولي.

وحذرت إيران من أن الصمت أو عدم اتخاذ إجراء حيال هذه الانتهاكات سيقوض نزاهة القانون الدولي ويشوه أسس ميثاق الأمم المتحدة ويؤدي إلى تطبيع جرائم الحرب، مع عواقب ستمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز