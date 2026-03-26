    دولي

    ألمانيا: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط ونحذّر من تداعياتها العالمية

      حذّر وزير الدفاع الألماني “بوريس بيستوريوس” من تداعيات استمرار الحرب في الشرق الأوسط على الاستقرار العالمي، مؤكداً أن “آثارها الاقتصادية بدأت بالظهور سريعاً”، ومشدداً على أن “ألمانيا لن تنجر إلى هذا الصراع”.

      وخلال لقائه نظيره الأسترالي ريتشارد مارلس في كانبرا، دعا بيستوريوس كلاً من إيران والولايات المتحدة إلى تسريع التوصل إلى حل دبلوماسي، مؤكداً أن “الحرب ليست حرب ألمانيا وأن برلين لم تُستشر فيها”.

      وفي المقابل، أبدى الوزير الألماني استعداد بلاده للمساهمة في جهود حفظ السلام، بما يشمل تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالممر الحيوي للتجارة العالمية.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      البنتاغون يمتنع لأول مرة منذ عقود عن نشر تقرير انتشار قواته بالخارج

      اجتماع السبع في باريس لتقليص الخلاف مع واشنطن بشأن حرب إيران

      ترامب يسعى لإنهاء الحرب مع إيران خلال أسابيع وسط تعقيدات ميدانية

