ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم المستثمرين فرص التهدئة في الشرق الأوسط



ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع إعادة تقييم المستثمرين فرص التهدئة في الشرق الأوسط، بعد إعلان إيران استمرارها في بحث المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.



وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.18% لتصل إلى 104.45 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.17% إلى 92.28 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كان الخامان قد تراجعا بأكثر من 2% في جلسة الأربعاء.



من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تدرس المقترح الأمريكي، لكنها لا تنوي الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب في المنطقة.



وقد أدى العدوان الاميركي الاسرائيلي على إيران إلى تعطل شبه كامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميا، وهو ما وصفته الوكالة الدولية للطاقة بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.



وفي العراق، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بأن إنتاج النفط شهد تراجعا، في حين ارتفعت مستويات التخزين إلى حدود خطيرة.

المصدر: رويترز