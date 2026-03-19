الحشد الشعبي: الاعتداء الأمريكي على مقراتنا انتهاك لسيادة العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي رفضها بأشد العبارات العدوان السافر الذي استهدف مقرات قيادة عملياتها في محافظتي الأنبار والموصل، والذي نُفِّذ بقصف أمريكي غادر، طال مواقع رسمية وإدارية معروفة ومثبتة ضمن هيكلية الدولة العراقية، وبعلم وتنسيق العمليات المشتركة.

وقالت في بيان “إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا وصارخًا لسيادة العراق، وتجاوزًا مرفوضًا لكل الأطر القانونية والدولية، كما يعكس تصعيدًا بالغ الخطورة لا يمكن السكوت عنه أو التعامل معه باعتباره حدثًا عابرًا، وشددت على أن استهداف مؤسسات أمنية رسمية تعمل ضمن منظومة الدولة يُعد استهدافًا مباشرًا لهيبة العراق واستقراره وأمن شعبه”.

وأكدت أن هذه المقرات هي مواقع إدارية وتنظيمية معروفة، ولا تمثل أي تهديد أو مبرر لهذا العدوان، وحملت الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد، مطالبة بوقفة وطنية موحدة، وموقفًا مسؤولًا من جميع القوى الوطنية، لحماية سيادة العراق .

كما اكدت التزامها بالعمل ضمن إطار الدولة والقانون، ووقوفها إلى جانب القوات الأمنية في أداء واجباتها في حماية العراق ووحدته، مع احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة بما يكفله القانون الدولي، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

المصدر: هيئة الحشد الشعبي