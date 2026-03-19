بيان نعي وتعزية صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

تنعي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي القائد الكبير السيد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي ارتقى شهيداً مع نجله وعدد من مرافقيه، في عملية وُصفت بالجبانة نفذها العدو الصهيوني، ظنّاً منه أن اغتيال القادة الكبار يمكن أن يحقق أهدافه العدوانية، متجاهلاً أن مثل هذه الجرائم لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصمود والإصرار لدى الشعب الإيراني في الدفاع عن أرضه وسيادته وكرامته.

وإذ يتقدّم المؤتمر القومي العربي بخالص التعازي والتبريكات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، باستشهاد هذا القائد الكبير، فإنه يستذكر مسيرته الحافلة بالعطاء، حيث أمضى حياته حتى اللحظات الأخيرة مدافعاً عن قضايا شعبه، وعن قضايا الحرية في العالم، وكان من أبرز الداعمين الدائمين للقضية الفلسطينية ومقاومتها في مختلف المراحل والمواقع التي شغلها.

كما ينعي المؤتمر السيد غلام رضا سليماني وسائر الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان، معتبراً أن هذه الجرائم تندرج في إطار العدوان الصهيوني–الأمريكي المتواصل، الذي يستهدف شعوب المنطقة وقواها الحية.

وفي الختام، تتقدّم الأمانة العامة من ذوي الشهداء ومن الشعب الإيراني بأحرّ مشاعر المواساة، سائلةً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله