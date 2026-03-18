الموجة 62 من عملية “الوعد الصادق 4”: استهداف شامل للقواعد الأميركية ونقاط تجمع قوات العدو الإسرائيلي

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن سلسلة العمليات العسكرية الأخيرة، ضمن الموجة 62 من عملية “الوعد الصادق 4” تحت شعار “يا علي بن موسى الرضا عليه السلام”، وبإهداء للشهداء الذين تُشيع جنازاتهم في إيران، “استهدفت جميع قواعد الولايات المتحدة في المنطقة ونقاط تجمع القوات والمراكز اللوجستية الإسرائيلية، باستخدام صواريخ “قدر” متعددة الرؤوس، وصواريخ “خيبرشكن”، و”عماد”، و”حاج قاسم””.

وأوضح البيان أن “الموجة 62 دمرت أهدافًا في عكا، وحيفا، وتل أبيب، وبئر السبع، بعد انهيار أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التابعة لـ”إسرائيل” والولايات المتحدة، دون أن تصدر أي صفارات إنذار”.

وأضاف أن “كافة القواعد الأميركية في المنطقة، بما في ذلك علي السالم، فيكتوريا، الخرج، العدير، الظفرة، الأزرق، ناويا الخامس البحري، وعريفجان، تعرضت لضربات صاروخية دقيقة ومتعددة الرؤوس وطائرات مسيرة دقيقة”.

وأشار البيان إلى أن “حضور الشعب الإيراني بشكل مكثف في الفعاليات الاجتماعية والخاصة بليلة الأربعاء الأخير من العام، أثار غضب وإحباط العدو”، مؤكّدًا أن “مزيج القوة الصاروخية والطائرات المسيرة والدعم الشعبي الدولي شكل مثلث قوة لإيران”.

وختم البيان بالتأكيد على أن “عمليات الاغتيال المستهدفة لبعض عناصر “الباسيج” لن تؤثر على الحضور الشعبي الضخم، وأن الإرادة على مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر وإجبار العدو على الاستسلام تتزايد”.

