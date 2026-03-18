العراق يستأنف تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي

أعلنت شركة نفط الشمال في العراق، اليوم الأربعاء بدء إعادة تصدير النفط الخام من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي، بعد فترة من التوقف.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بإشراف ومتابعة الجهات المعنية، وبحضور ممثل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، بما يعكس قدرة القطاع النفطي على تجاوز التحديات.

وأضافت أن حقول كركوك سجّلت عودة قوية إلى واجهة الإنتاج والتصدير، مع استئناف عمليات ضخ النفط الخام، بعد توقف شكّل تحدياً كبيراً أمام القطاع.

وأوضحت أن هذا التطور جاء ثمرة الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ما أسهم في إعادة تفعيل أحد أبرز المنافذ التصديرية الاستراتيجية وتعزيز مرونة منظومة تصدير النفط العراقي.

وقالت الشركة إنها باشرت تشغيل محطة ضخ «سارالو»، إيذاناً باستئناف عمليات ضخ وتصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان، بطاقة تصديرية أولية تبلغ 250 ألف برميل يومياً، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري لحقول كركوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق النفطية.

