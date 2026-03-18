المنار تزفّ زميلها محمد شري شهيدًا مع زوجته في عدوان على بيروت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”

بكل فخرٍ واعتزاز، وإيمانٍ راسخٍ بمسيرة الواجب والحق التي ننتهجها مهما عظمت التضحيات، تنعى قناة المنار إلى مشاهديها ومتابعيها، وإلى أهل الوطن والمقاومة، وإلى كل أحرار العالم، مدير البرامج السياسية في القناة، الزميل الحاج محمد شري وزوجته، اللذين ارتقيا شهيدين في الغارة الصهيونية التي استهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت.

وقد طالت يد الغدر الصهيوني المدنيين الآمنين في منازلهم، ما أدى إلى استشهاد الزميل محمد شري وزوجته، وإصابة عدد من أبنائهما وأحفادهما من أطفال ونساء بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

لقد ختم الزميل الشهيد مسيرةً مهنيةً حافلة امتدت لعقود، جسّد خلالها صورة الإعلامي المقاوم، والوطني الملتزم، والإنسان المؤمن برسالة الكلمة الحرة في الدفاع عن الحق مهما بلغت التضحيات. عرفه جمهور المنار مقدمًا للبرامج السياسية، ومحاورًا مثقفًا، متزنًا ومنطقيًا، كما عرفه زملاؤه مديرًا للبرامج السياسية على مدى عشر سنوات، وعضوًا في مجلس الإدارة، وزميلًا خلوقًا هادئًا مخلصًا في أدائه ورساليته.

ولم يُثنه المرض في أيامه الأخيرة عن مواصلة حضوره الفكري والإعلامي، إذ بقي ثابتًا في ميدان الكلمة، حتى خلال فترة تعافيه من عملية جراحية، قبل أن تطاله يد الإجرام الصهيوني في غارات استهدفت بيروت صباحًا، ليرتقي شهيدًا محتسبًا إلى جانب زوجته الصابرة الحاجة أم حسن.

وإذ تنعاه قناة المنار شهيدًا للكلمة الحرة، فإنها تعاهده، ومعه كل الشهداء من قادة ومقاومين وأبرياء وزملاء ارتقوا على هذا الطريق، بالمضي قدمًا في درب الحق، والتمسك بالكلمة الصادقة والصورة النقية، مهما غلت التضحيات وعظمت التحديات.

المصدر: موقع المنار