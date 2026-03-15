اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع: استهداف القطاع الصحي جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية

دان اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع العدوان الصهيوني المتواصل الذي يستهدف الطواقم الطبية والإسعافية والمنشآت الصحية في لبنان، والذي تجلّى مجدداً في الجريمة التي طالت مركزاً صحياً في بلدة برج قلاويه، وأدّت إلى استشهاد عدد من الأطباء والمسعفين أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى وإنقاذ الأرواح.

وفي بيان، اعتبر الاتحاد أن هذا الاستهداف المتعمّد للطواقم الصحية ليس حادثاً عابراً، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها العدو لضرب مقومات الصمود لدى الشعب اللبناني، واستهداف كل من يقف إلى جانب الجرحى والمتضررين من العدوان. وأشار إلى أن المسعفين والأطباء الذين ارتقوا شهداء هم من أبناء هذا الشعب، الذين اختاروا أن يكونوا في خط الدفاع الأول إلى جانب أهلهم، حاملين رسالة إنسانية نبيلة في مواجهة آلة القتل.

وأكد الاتحاد أن استهداف القطاع الصحي يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية، لافتاً إلى أن الشهداء من الطواقم الطبية العاملة ضمن هيكلية وزارة الصحة اللبنانية، ما يجعل هذا الاعتداء عدواناً مباشراً على الوزارة ومؤسساتها الصحية وطواقمها العاملة في خدمة المواطنين.

ودعا الاتحاد الهيئات النقابية والصحية والإنسانية في لبنان والعالم إلى رفع الصوت في وجه هذه الجرائم، والعمل على فضح الممارسات التي تستهدف الطواقم الطبية، والضغط من أجل محاسبة المسؤولين عنها في المحافل الدولية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام